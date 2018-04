Grupos pró-Lula marcam ato na Cinelândia nesta sexta; MBL fará comemoração

A CUT-Rio e grupos contrários à prisão do ex-presidente Lula marcaram para esta sexta-feira (6) ato como apoio ao petista.

A manifestação acontece em frente à igreja da Candelária e na Cinelândia, pontos tradicionais de protestos no Rio. Em páginas nas redes sociais, algumas marcam o início do ato às 17h e outras, 18h. Milhares de apoiadores confirmaram presença em uma das páginas do evento.

Foto: Reprodução/CUT

Apesar do anúncio da prisão de Lula, as ruas da zona sul não demonstraram reação com a notícia. Na orla de Copacabana e ruas próximas, mesmo em locais mais movimentados, o clima era tranquilo, sem buzinaços ou gritos.

Ao mesmo tempo, no Paraná, a direção do PT convocou filiados para uma vigília nesta noite e madrugada como forma de apoio ao ex-presidente Lula. A convocação é para que a partir das 21h30 militantes se reúnam na sede do partido, no bairro São Francisco.

MBL

O MBL (Movimento Brasil Livre) marcou manifestação em comemoração à decretação da prisão de Lula para esta sexta, em frente ao Masp, na avenida Paulista, em São Paulo.

O líder do movimento Kim Kataguiri afirmou que a decisão de Moro teve parcimônia e buscou preservar a imagem do ex-presidente permitindo que ele se apresente à PF.

Curitiba

Uma chuva forte, que começou a cair por volta das 20h30 em Curitiba, dispersou o pequeno grupo de manifestantes críticos ao ex-presidente Lula em frente ao prédio da Justiça Federal de Curitiba, de onde despacha o juiz Sergio Moro.

Eram cerca de 20 pessoas na calçada do prédio e na pequena praça em frente, onde funcionou, até o início do ano, um acampamento de apoiadores do juiz.

Eles começaram a chegar ao local uma hora antes, com bandeiras e bonecos de pixuleco. Carros, ao passarem no local, buzinavam como sinal de apoio. Também foram disparados rojões. Há previsão de atos nesta sexta, mas sem horário definido ainda.

Em Belo Horizonte, houve buzinas, bater de panelas e gritos dispersos ao longo da noite. Os pontos tradicionais de protestos contrários ou favoráveis a Lula estavam vazios na noite desta quinta. A Frente Brasil Popular convocou dois atos para amanhã em BH, às 10h e às 16h, no centro.

Brasília

Manifestantes fecharam o Eixo Monumental, em Brasília, em protesto contra a determinação da prisão do ex-presidente Lula. Com uma faixa escrito "Lula livre", gritam palavras de ordem como "aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar" e "Lula, guerreiro do povo brasileiro". Dois policiais da tropa de choque chegaram após cerca de dez minutos de bloqueio para impedir que os carros avançassem sobre os manifestantes. Os agentes também forçaram a liberação da via.

