Greve de caminhoneiros chega ao 4º dia e causa reflexos pelo país

Pelo 4º dia seguido, caminhoneiros fazem manifestações em 25 estados e no Distrito Federal causando reflexos por todo o país. Os atos nesta quinta-feira (24) são contra a disparada do preço do diesel que faz parte da política de preços da Petrobras, em vigor desde julho.

Os protestos provocaram a redução nas frotas de ônibus em várias cidades, inclusive, em capitais; a disparidade de preços nos postos de combustíveis - valores variam R$ 2,10 a R$ 10 -, mas em alguns estabelecimentos já há falta, além de grandes filas; o desabastecimento em supermercados, principalmente de hortifrutigranjeiros; hospitais suspenderam procedimentos por conta de falta de medicamentos; fábricas de diversos segmentos pararam suas produções; há possibilidade de racionamento de energia em Rondônia e falta de água no Rio de Janeiro. Aeroportos funcionam normalmente, mas já há registros de cancelamentos de voos.

Veja os principais reflexos da paralisação pelo país:

Transportes

- Redução nas frotas de ônibus em várias cidades, inclusive, capitais

- Em São Paulo, protestos bloqueiam Régis Bittencourt, Fernão Dias e Imigrantes

- No Rio de Janeiro, BRT só pôs metade da frota nas ruas

- Em Santos (SP), acessos aos terminais estão fechados

- Só 50% da frota de ônibus circula no Grande Recife

- Porto de Ladário, às margens do rio Paraguai, está parado em MS

- Correios suspenderam a entrega de alguns tipos de Sedex com data e horário agendados

- Aeroporto de Brasília adotou "contingenciamento de combustível"

- Aviões que saíram do Recife e Brasília pararam em Salvador para abastecer antes de seguir viagem para Portugal

- Bloqueios dificultam entrega de produtos químicos no RJ e há possibilidade de faltar água

- Barcas suspendem viagens no Rio; e RioÔnibus informa que quase 1/3 da frota está parada

- Nova Mamoré (RO) enfrenta dificuldades com a distribuição de água mineral

- Porto Velho (RO) com frota reduzida de ambulâncias

- Porto de Paranaguá diminui operações de granéis em 27%

- Ambulâncias de Castanhal (PA) estão sem combustível

Alimentos

- Comércio já sofre com o desabastecimento de alimentos, principalmente hortaliças

- 95% dos legumes já estão em falta na Ceasa do RJ

- Saco de batata sobe 650% na Ceasa do DF; tomate aumenta 230%

- Em Pernambuco, quilo da batata inglesa subiu de R$ 2 para R$ 8

- 30 mil litros de leite estão sendo descartados por dia em Barra Mansa (RJ)

- Ceasas de Campinas estimam prejuízos de R$ 25 milhões

- CeasaMinas está sem ovos

- Produtores descartam leite em pista e acostamento da MG-050

- Peixaria do DF usa avião para abastecer lojas

- Ceasa de MT está sem mercadorias

- Frigoríficos estimam que os prejuízos já superam os R$ 200 milhões com as exportações

Combustível

- Preço da gasolina chegou a R$ 10 no DF

- Em Recife, gasolina é vendida a R$ 9

- Em Ribeirão Preto (SP), valor chegou a R$ 6

- No DF, bloqueio impediu distribuição de gasolina

- No RS, falta gasolina em pelo menos 21 municípios

- 90% dos postos do RJ já estão secos

- No PR, combustível para ônibus e ambulâncias são escoltados

Saúde

- Em SC, hospitais suspenderam procedimentos por falta de medicamentos

- Saúde pública pode ser prejudicada em 94 municípios de MG

Energia

- Em Rondônia, haverá racionamento de energia em Buritis

- No Rio, Light restringe atendimento por falta de combustível

Segurança

- Em MG, as viaturas reduziram o deslocamento, mantendo o policiamento em pontos de base

- Carros do Corpo de Bombeiros do DF podem parar "a qualquer momento" já que os postos conveniados estão sem combustível

Indústria

- Atividades da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce foram paralisadas

- Em Dourados, a empresa Laticínio Cambi reduziu a produção por falta de leite suficiente

- Em Chapecó (SC), a Aurora começou paralisação de dois dias

- Unidades BRF de Concórdia (SC) e Itapiranga (SC) também suspenderam o abate

Educação

- Ubá (MG) suspendeu parte das aulas

- Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ) suspende aulas

Lixo

- Suspensa a coleta em Passos de Minas

- Coleta de lixo prejudicada em Florianópolis e São Joaquim

Na noite de quarta, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que elimina a cobrança de PIS-Cofins sobre o diesel até o fim de 2018. A medida foi aprovada para tentar conter a paralisação dos caminhoneiros. Eles protestam contra os sucessivos aumentos no preço do diesel, motivados pela política de preços da Petrobras, que determina o valor da venda dos combustíveis aos distribuidores com base na oscilação do preço do petróleo no mercado internacional e na variação do dólar.

A Petrobras já informou que não mudará a política de reajustes. Mas na noite desta quarta anunciou uma redução de 10% por 15 dias no preço do diesel vendido pelas refinarias como um "gesto de boa vontade" para dar solução à crise motivada pelo movimento dos caminhoneiros.

Dezenas de caminhões parados no acostamento e em um posto em Seropédica (Foto: Reprodução/TV Globo)

Protestos

Um protesto de caminhoneiros na BR-381, em Betim (MG), ocorreu nas proximidades da refinaria Regap. Em Minas Gerais, segundo a PRF, são mais de 40 trechos bloqueados em rodovias que cortam o estado.

Em MT, um motorista foi agredido ao tentar furar o bloqueio de caminhoneiros na BR-163 em Sorriso.

Outras categorias do setor também estão aderindo à paralisação como motoboys no DF, motoristas de uber em Belém, guincheiros em São Paulo e pescadores em SC.

