Governo vai exigir comprovação de vacina para entrar em órgão público

O Secretário de Estado da Saúde, Florentino Neto, anunciou na manhã desta segunda-feira (06) que o Governo do Piauí vai exigir a comprovação do esquema vacinal completo contra a Covid-19 para acesso aos estabelecimentos públicos no estado. A medida já foi acertada com o governador Wellington Dias e está sendo elaborada pela Secretaria de Governo (Segov). O decreto com as regras de cumprimento entra em vigor ainda esta semana.

A apresentação obrigatória do comprovante de vacinação para entrada em estabelecimentos públicos vinculados à administração estadual deve reforçar o incentivo à vacinação de todos os piauienses contra a doença. Segundo Florentino, a imunização completa é necessária para evitar novas ondas da doença. “A Fiocruz atesta que o Piauí tem 240.376 pessoas que ainda não retornaram aos postos de saúde para completar o esquema vacinal contra a Covid-19”, afirma o gestor.

“Os locais com maiores índices de pessoas vacinadas estão registrando menos mortes. Nos estados com menor percentual de vacinação há o registro de mais mortes e mais hospitalização. Os dados atestam a eficácia da vacina no combate à doença. É inaceitável que a população não complete o ciclo de imunização para sairmos dessa pandemia”, diz o secretário.

O secretário ainda explicou que os municípios vão poder reduzir o prazo para aplicar a dose de reforço na população. “A orientação vai ser para aplicar a terceira dose com quatro meses depois de ser administrada a segunda dose. Tudo para acelerar a proteção da população”, diz Florentino.





Até esta segunda-feira (06), foram aplicadas em todo o estado 4.834.690 sendo 2.529.231(77,08%) de primeira dose, 2.052.553 (64,06%) de segunda dose. A informação está disponível no site http://www.saude.pi.gov.br/.

