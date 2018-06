Governo publica edital de leilão de distribuidoras da Eletrobras

O governo federal publicou nesta sexta-feira (15), no "Diário Oficial da União", o edital de leilão de seis distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras. De acordo com o edital, o leilão está previsto para ocorrer no dia 26 de julho deste ano.

Estão à venda seis distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras que atuam em estados da região Norte e Nordeste – Acre, Alagoas, Amazonas, Roraima, Rondônia e Piauí. São elas:

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil



Amazonas Distribuidora de Energia S.A.;



Boa Vista Energia S.A.;



Companhia de Eletricidade do Acre;



Companhia Energética de Alagoas;



Companhia Energética do Piauí;



Centrais Elétricas de Rondônia S.A.



O edital foi publicado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que é o responsável pela execução e acompanhamento do processo de desestatização das companhias.

O texto publicado estabelece as condições de privatização das distribuidoras, mediante a concessão de serviço público, associada à transferência do controle acionário das empresas.

G1