Governadores vão apresentar proposta que reduz gasolina para R$ 4,50 à Câmara Federal

O governador Wellighton Dias (PT), presidente do Consórcio Nordeste, afirmou que será apresentada uma alternativa para a redução do preço da gasolina para R$ 4,50. A proposta será indicada em uma reunião entre os governadores dos estados e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (União Brasil), que está marcada para a próxima quinta-feira (21).



A proposta é baseada no Fundo de Equalização de Combustíveis em conjunto com todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. Essa é uma medida adotada na tentativa de frear, no Congresso, a proposta que poderá mudar a cobrança do imposto sobre a Circulação de Mercadores e Serviços (ICMS).

A medida pode levar a uma perda de arrecadação de R$ 24 bilhões, caso seja aprovada na Câmara Federal.

“Nós, governadores, temos a maior clareza que do jeito que a proposta saiu da Câmara terá um grande desequilíbrio em vários estados e municípios. Isso não vai resolver o problema do preço do combustível. Com o Fundo de Equalização do Combustível nós vamos ter a gasolina a R$ 4,50. Se for só a proposta da Câmara tem um ganho de R$ 0,40 e ela não resolve a questão mais para frente. Já com o Fundo, resolve e dá uma estabilidade para ao próximo ano”, disse o governador.

Segundo o petista, o grupo também tratará sobre a reforma tributária durante a reunião que acontece nesta quinta-feira. O governador defende que ocorra uma mudança ampla na proposta da reforma.

“Temos uma proposta pronta, juntamente com o senador Roberto Rocha (PSDB). Com a proposta do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributações dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) podemos chegar a um entendimento da reforma tributária, que vai gerar renda e vai acabar com essa guerra fiscal, além de permitir condições de fazer o Brasil crescer”, pontuou.

