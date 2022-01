Gasolina e diesel terão valores reajustados nesta quarta-feira, anuncia Petrobras

A Petrobras anunciou que, a partir desta quarta-feira (12), os preços da gasolina e do diesel serão reajustados. O valor médio da gasolina vendida para as distribuidoras passará de R$3,09 para R$3,24 por litro, tendo um reajuste de 4,85%. Já o diesel vai subir de R$3,34 para R$3,61 por litro, alta de 8,08%.

Em comunicado, a estatal afirma que “esses ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento”.

Gasolina terá alta de 4,85% e diesel de 8,08% (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Com a mudança, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor em relação à gasolina passará de R$2,26, em média, para R$2,37 a cada litro vendido na bomba, uma variação de R$0,11. No caso do diesel, a parcela da estatal no preço ao consumidor passará de R$3,01, para R$3,25 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$0,24.

Os valores dos combustíveis não eram alterados há 77 dias, o último reajuste ocorreu em outubro do ano passado. “Desde então, os preços praticados pela Petrobras para a gasolina foram reduzidos em R$0,10 o litro em 15/12/2021, e permaneceram estáveis para o diesel”, explica a empresa.

Confira o comunicado na íntegra

"Após 77 dias sem aumentos, a partir de amanhã 12/01/2022, a Petrobras fará ajustes nos seus preços de venda de gasolina e diesel para as distribuidoras. Os últimos aumentos ocorreram em 26/10/2021 e, desde então, os preços praticados pela Petrobras para a gasolina foram reduzidos em R$ 0,10 litro em 15/12/2021, e permaneceram estáveis para o diesel.

A partir de amanhã, 12/01, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro. Considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,26, em média, para R$ 2,37 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,11 por litro.

Para o diesel, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro. Considerando a mistura obrigatória de 10% de biodiesel e 90% de diesel A para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 3,01, em média, para R$ 3,25 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,24 por litro.

Esses ajustes são importantes para garantir que o mercado siga sendo suprido em bases econômicas e sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros produtores, além da Petrobras.

Dessa forma, a Petrobras reitera seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, acompanhando as variações para cima e para baixo, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato para os preços internos, das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais.

De forma a contribuir para a transparência de preços e melhor compreensão da sociedade, a Petrobras publica em seu site informações referentes à formação e composição dos preços de combustíveis ao consumidor".

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Adriana Magalhães