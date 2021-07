Gás de cozinha tem aumento de 5,9% a partir de terça-feira (06)

Diante da alta da gasolina e do diesel, a Petrobras anunciou também, nesta segunda-feira (05), aumento no preço do gás de cozinha em 5,9%. De acordo com a estatal, a alta será de R$ 0,20, passando de R$3,40 para R$3,60 por quilo. É o 15° aumento consecutivo do gás de cozinha nas refinarias da empresa.



O reajuste passa a valer a partir desta terça-feira (06). Este é o primeiro reajuste desde que o general Joaquim Silva e Luna assumiu o comando da estatal, em abril. Desde o início do ano, o gás de cozinha acumulou aumento de 38%.





Foto: Assis Fernandes / O Dia

De acordo com o presidente do Sindicato dos Revendedores de GLP do Piauí (Sindigás), Valtercides Filho, o preço do gás é livre, por lei, e que cada revendedor tem seu preço negociado com a distribuidora. “Com o aumento também da gasolina e do diesel, tudo isso influencia nos custos. Em resumo, cada revendedor estuda o que vai receber para poder repassar ao mercado”, explica o presidente.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!