Fundador da rede de farmácias Pague Menos é preso por fraude à CVM

O empresário Deusmar Queirós, fundador da rede de farmácias Pague Menos, foi preso sob acusação de crime contra o sistema financeiro nacional. Ele se apresentou à Polícia Federal na noite de sábado (9) cumprindo ordem da juíza da 12ª Vara da Justiça Federal do Ceará, Cíntia Brunetta.

Deusmar já tinha sido condenado em primeira instância em 2012 e em segunda instância em 2013 a uma pena 9 anos e 2 meses de prisão e pagamento de multa de 2.500 salários mínimos. O início da execução da pena foi requerido pelo MPF (Ministério Público Federal) e deferido pelo ministro Felix Fischer, do STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Após se entregar na superintendência da PF, o empresário foi encaminhado para a unidade prisional Irmã Imelda, em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza.

O empresário Deusmar Queirós foi denunciado pela Procuradoria da República no Ceará por crime contra o sistema financeiro por meio da Renda Corretora de Valores, empresa de sua propriedade. Segundo a procuradoria, entre os anos de 2001 e 2006, a empresa atuou no mercado de valores mobiliários sem registro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

A Pague Menos é uma das maiores redes de farmácias do país, com 1.110 lojas em 354 cidades e forte atuação na região Nordeste. A companhia tem cerca de 23 mil funcionários e teve um faturamento de R$ 6,3 bilhões em 2017.

Em nota, os escritórios Rocha, Marinho e Sales Advogados e Marcelo Leal Advogados Associados, responsáveis pela defesa do empresário, disseram que a ação ainda está em curso e a condenação não é definitiva. "A defesa continua acreditando na Justiça e na sua absolvição", afirmaram.

A Pague Menos informou que o processo não tem relação com a rede de farmácias e que a decisão judicial em nada afeta as operações da empresa. Também disse que todas as informações sobre o processo foram prestadas de maneira transparente pela empresa.

A Pague Menos também informou que Mário Henrique Alves de Queirós, filho de Deusmar Queirós, foi nomeado para o cargo de presidente do conselho de administração no lugar do pai.

