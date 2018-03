Funcionários dos Correios entram em greve a partir desta segunda-feira

Os funcionários dos Correios vão entrar em greve por prazo indeterminado a partir das 22h de segunda-feira (12), segundo a Fentect, federação que reúne sindicatos da categoria.

O motivo é a mudança no plano de saúde dos trabalhadores, que está em julgamento no Tribunal Superior do Trabalho (TST). A alteração defendida pela gestão da estatal retiraria pais, filhos e cônjuges do plano.

Hoje, a assistência bancada pela empresa supera os R$ 12.000 por funcionário e custa R$ 1,8 bilhão por ano.

Em nota, a Fentect afirma ainda que a estatal vai fechar 2.500 agências próprias. "Todo o desmonte promovido pela gestão dos Correios tende a prejudicar ainda mais os serviços à população", afirmam.

"Quanto ao reajuste dos preços dos serviços da estatal, a federação e toda a categoria concorda com a sociedade e discorda de aumentos abusivos nos valores", diz o comunicado.

Folhapress