Formados com cursos técnicos conquistam rápida inserção no mercado de trabalho

A pesquisa “Você no Mercado de Trabalho”, realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostra que para cada ano de estudo a mais, o brasileiro ganha um aumento médio de 15% em seu salário. E esse número não é apenas para os profissionais já empregados. Segundo a pesquisa, um ano de estudo equivale a um aumento de 3,38% nas chances do brasileiro ocupar uma nova função no mercado.

A possibilidade de ser inserido no mercado de trabalho de forma rápida é o que faz dos cursos técnicos uma opção para quem deseja investir na educação pagando pouco. Com formação média de dois anos, o curso técnico oferece disciplinas práticas e estimulam o desenvolvimento de habilidades profissionais que serão essenciais para o cumprimento de suas funções.

Aproximadamente 70% dos alunos formados em cursos técnicos conseguem emprego já no primeiro ano após a conclusão do curso, segundo pesquisa realizada pelo Ibope, a pedido daConfederação Nacional da Indústria (CNI). Esse foi um dos motivos que levou a estudante Marisa Sena, de 24 anos, a escolher o curso técnico em Enfermagem. “Estava na dúvida entre a graduação e o curso técnico, por diversos fatores. Optei pelo Técnico em Enfermagem e hoje me sinto realizada. Além de ter conseguido emprego rápido, mesmo na pandemia, o valor das mensalidades foi bem abaixo do que se eu escolhesse a graduação”, revela Sena.

Pensando nisso, separamos algumas opções de cursos técnicos que estão em alta para você se especializar:

Técnico em Administração

O técnico em Administração encontra diversas oportunidades no mercado de trabalho, pois é contratado por empresas de diferentes segmentos. Elas podem ser tanto públicas quanto privadas. Instituições podem contratá-lo para trabalhar no setor de Finanças, Recursos Humanos, Contabilidade e até Marketing.

Técnico em Logística

Com formação de um ano e meio, o técnico em Logísticaacompanha tudo o que envolve transporte de mercadorias e serviços de uma empresa. É ele quem cuida da gestão operacional e busca a forma mais eficiente e econômica de aumentar a produtividade na empresa onde trabalha.

Técnico em Recursos Humanos

A formação do técnico em Recursos Humanos orienta o trabalhador a prestar apoio no processo de gestão de pessoas em empresas de diversos portes. Além disso, é ele quem lida com a análise de benefícios, pesquisa de direitos trabalhistas, contratação e demissão de funcionários na empresa.

Técnico em Marketing

O curso técnico em Marketing possui até dois anos de duração e tem como objetivo formar profissionais aptos a projetar e implementar planos de marketing, realizar análises de vendas, preços e produtos. Com esta formação, o estudante terá a capacitação necessária para desenvolver projetos de comunicação, fidelização de clientes e cuidar da relação com fornecedores.

Técnico em Enfermagem

O técnico em Enfermagem é um dos profissionais essenciais à atenção à saúde em todos os níveis. Sua responsabilidade é a de prestar cuidados a pessoas vulneráveis ou adoecidas. Dessa maneira, o profissional tem a tarefa crucial de auxiliar e garantir uma atenção especializada àqueles que necessitam.

Técnico de Segurança do Trabalho

O técnico em Segurança do Trabalho elabora projetos e faz inspeções a fim de evitar situações de risco e acidentes de trabalho. Com a grande quantidade de obras de construção civil, o mercado da área cresceu e esses profissionais são cada vez mais requisitados. Além da área de construção, as indústrias também precisam desses técnicos para garantir a segurança de seus trabalhadores.

