Flamengo e Caixa acertam renovação com bônus mais alto e exposição menor

Flamengo e Caixa Econômica Federal fecharam acordo para renovação do contrato de patrocínio. O banco estatal é o principal patrocinador na camisa do Rubro-Negro desde 2013. Os valores do acordo são os mesmos dos contratos recentes: R$ 25 milhões por um ano. Mas há previsão de bônus financeiros mais altos em caso de títulos.

A votação para renovação do patrocínio ainda não está marcada para ir ao Conselho Deliberativo, mas a previsão é que seja na próxima terça-feira.

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)



Para manter os mesmos valores em ano de corte de gastos do Governo Federal e com previsão de diminuição no patrocínio global da Caixa no futebol, o departamento de marketing do Flamengo negociou a retirada do "X" da Caixa na omoplata da camisa. No clube, os dirigentes ainda não falam da renovação com a Caixa, mas consideram o acordo praticamente fechado.

- Não falamos sobre negociações em andamento. E todo contrato só passa a ser válido após a votação dos nossos Conselhos - limitou-se a dizer o vice de marketing, Daniel Orlean.

Pelo último acordo com a Caixa, os valores de premiações em caso de títulos eram o seguinte: Mundial Interclubes valia R$ 2 milhões. Libertadores, R$ 1,5 milhão de bonificação. Pela conquista do Campeonato Brasileiro, R$ 1 milhão e, Copa do Brasil, R$ 500 mil.

