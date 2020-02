Filha de família assassinada e namorada confessam participação em assalto

O advogado Lucas Domingos afirmou que Ana Flávia Menezes Gonçalves, 24, e a namorada dela, Carina Ramos, 31, confessaram à polícia nesta quarta-feira (5) a participação no planejamento do roubo, mas negaram envolvimento nos assassinatos da família encontrada carbonizada na madrugada do último dia 28, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

As duas, que chegaram ao COI (Centro de Operações Integradas) de São Bernardo no início da tarde, só deixaram o local por volta de 21h30. Ana Flávia, que é filha do casal morto e irmã do adolescente encontrado no carro da família em chamas, e Carina estão presas desde o dia 29 na carceragem do 7º DP.

Ana Flávia e a namorada Carina Ramos. Foto: Divulgação Redes Sociais.

"Elas confessaram ter ajudado no planejamento do assalto, uma confissão em parte. Mas em relação à mortes, realmente extrapolou", afirmou o advogado, sobre depoimento dado por Juliano Oliveira Ramos Júnior, 22, preso na noite de segunda-feira.

Segundo disse o suspeito, que é primo de Carina, também em depoimento, as duas autorizaram o assassinato de Romuyuki Gonçalves, 43, da mulher dele, Flaviana, 40, e do filho do casal, Juan, 15.

De acordo com a polícia, Ramos Junior contou que Carina e Ana Flávia disseram que a família guardava R$ 85 mil em um cofre, no condomínio Morada Verde, em Santo André, no ABC Paulista. A partir disso, Ramos e as duas combinaram um assalto à casa, no dia 27.

A polícia ainda investiga a provável participação de mais três pessoas na morte da família. Por volta das 20h desta quarta-feira, uma menor de idade foi levada pela Polícia Militar até o COI, e outras duas pessoas chegaram em uma viatura da Polícia Civil.

O capitão Fernando Ricardo Carvalho, da PM, afirmou que uma denúncia anônima indicou uma casa em que estariam objetos levados da casa da família carbonizada. Eles foram ao local, que fica próxima à casa de Juliano Oliveira Ramos Júnior, 22, um dos presos, em Santo André, e encontraram com uma adolescente de 14 anos joias e dinheiro. Ela foi encaminhada ao COI, acompanhada pela mãe , para prestar depoimento.

A polícia não informou porque as outras duas pessoas serem levadas até a delegacia.

Até esta quarta-feira (5), cinco pessoas haviam sido presas e uma outra estava sendo investigada, por ter ajudado o bando a fugir do local onde os corpos foram encontrados.

Se confirmada a investigação, nove pessoas teriam participado do crime.

Ana Flávia e Carina também teriam sido levadas ao COI para fazer o reconhecimento de Michael (o sobrenome não foi informado), um dos suspeitos que está preso temporariamente desde terça.

O delegado Paul Henry Bozon disse que a foto usada para o reconhecimento de Michael "destoa um pouco" com o perfil do suspeito.

Os outros dois presos são Ramos Júnior e Guilherme, que também não teve o sobrenome informado.

A família foi rendida na noite do dia 27 em casa, em um condomínio de Santo André. Seus corpos foram encontrados no porta-malas do carro em chamas da família, um Jeep Compass, na madruga seguinte, na estrada do Montanhão, em São Bernardo.

A reportagem não conseguiu falar com a defesa dos demais detidos até a conclusão desta edição.

Folhapress