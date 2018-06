Estudantes de direito da PUC são acusados de atos de racismo

Alunos do curso de direito da PUC-Rio estão sendo acusados de promoverem atos de racismo durante partidas dos Jogos Jurídicos, campeonato esportivo estudantil ocorrido no último final de semana, em Petrópolis, região serrana do Rio.

Segundo relatos publicados nas redes sociais neste domingo (3), alunos da PUC-Rio, com o intuito de insultar estudantes da Uerj (Universidade do Estado do Rio), teriam imitado macacos durante uma partida. O mesmo estudante relata que, um dia antes, uma casca de banana teria sido lançada em quadra pela torcida da PUC contra um aluno negro da UCP (Universidade Católica de Petrópolis).

Após o relato desse aluno, outros surgiram. Segundo uma estudante da UERJ, uma jogadora de handbol da UFF (Universidade Federal Fluminense) teria sido chamada de macaca por uma atleta da PUC-Rio em quadra.

O estudante de direito da Uerj Thiago Sussekind foi um dos que postou relatos com as acusações de racismo. Segundo ele disse em postagem na rede social, quando houve o primeiro episódio, alguns alunos da Uerj teriam ido tirar satisfação com os rivais da PUC-Rio. Uma jovem teria dito que, devido a sua aparência, não sofreria qualquer consequência legal de seus atos.

"Diante do racismo, evidentemente os alunos da Uerj ficaram revoltados. Nisso, uma menina da PUC vira para a gente de diz: 'Olha o meu rosto, você acha mesmo que eu vou ser presa?'. Muito entristecedor estar tão próximo de um caso explícito de racismo", escreveu ele.

Também circulam nas redes vídeos em que alunos da UFF cantam em coro, na arquibancada, que "racistas não passarão", além da informação, ainda não confirmada pela Folha, de que a PUC perdeu o título de campeã da edição deste ano e foi banida dos jogos do ano que vem.

Nenhum aluno que supostamente participou de atos de racismo foi identificado ainda. A reportagem procurou a PUC-Rio, mas ainda não obteve resposta da universidade.

