Estudante tem 45% do corpo queimado ao ser atacada por mulher

Uma estudante de farmácia, de 20 anos, teve 45% do corpo queimado na manhã desta sexta-feira (16), em São Luís de Montes Belos, a 120 km de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, Beatriz Carneiro de Araújo, havia ido comprar pão em um supermercado e, quando voltou para o carro, uma mulher quebrou o vidro da porta, jogou álcool e ateou fogo. A jovem foi socorrida e está internada. Já a suspeita foi presa.

Beatriz Carneiro de Araújo teve 45% do corpo queimado ao ser atacada por mulher dentro do carro, em São Luís de Montes Belos (Foto: Arquivo pessoal)



Após ser socorrida, com queimaduras de 2º grau no rosto, peito, costas e braços, Beatriz foi encaminhada para um hospital particular da cidade. Segundo boletim médico divulgado nesta manhã, ela está, por precaução, em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Conforme informou ao G1 o diretor da unidade, Danillo Almeida e Silva, o quadro dela é considerado estável.

O advogado da família de Beatriz, Marcelo Borges, disse ao G1 que a vítima nunca viu a suspeita antes e que não sabe o que motivou o ataque.

"Quando a Beatriz entrou no carro, essa mulher bateu com uma marreta, jogou álcool e depois ateou fogo. Ela, desesperada e tentando sair com o veículo, acabou conseguindo ligá-lo, mas bateu em seguida em um poste. Em seguida, saiu de dentro dele com o corpo em chamas", disse.

Vidro do veículo onde Beatriz Araújo estava foi quebrado durante ataque; jovem teve 45% do corpo queimado (Foto: Arquivo pessoal)



O advogado conta que a jovem tirou a blusa para tentar debelar as chamas e recebeu ajuda de pessoas que estava próximo ao local.

A suspeita do crime, que ainda não foi identificada, foi presa em flagrante pela Polícia Militar e encaminhada para a delegacia.

O G1 tenta contato com o delegado Victor Avelino desde as 13h20 desta sexta-feira, mas as ligações não foram atendidas até a publicação desta reportagem.

G1