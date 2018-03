Ensaio de 15 anos com tema relacionado a escravidão viraliza e revolta web

Mais uma notícia revolta os brasileiros nesta quinta-feira. Depois da morte da socióloga Marielle Franco, um ensaio fotográfico feito para uma festa de 15 anos enfureceu os internautas. Nas imagens, compartilhadas por uma cerimonialista, uma jovem branca e loira é servida por jovens negros, posicionados como escravos.

No Twitter e no Face, as fotos viralizaram e foram denunciadas por racismo por diversos usuários. O caso aconteceu em Belém, no Pará.

Festa temática com tema relacionado à escravidão (Foto: Instagram / Reprodução)



"Foi feita uma festa de 15 anos com um tema relacionado a escravidão. Está no Instagram e eu estou completamente assustada. O rosto da menina foi cortado por ser menor de idade e esse é o perfil da cerimonialista. Sem palavras, completamente. Vocês brincam com nossa dor e depois vêm dizer que foi 'sem querer' ou uma 'homenagem'", disse Tuca Oliveira, responsável por um dos posts que viralizou.



Festa temática com tema relacionado à escravidão (Foto: Instagram / Reprodução)



A cerimonialista responsável pela festa e pelo ensaio, Lorena Machado, se pronunciou no Facebook. "Diante dos ocorridos, com total humildade, estamos vindo a público nos retratar e pedir PERDÃO. Jamais foi nossa intenção fazer qualquer retratação que levasse a entender que a escravidão foi algo bom em nossa história. Tínhamos a única intenção de retratar o período histórico do Império que, infelizmente, tinha escravidão", afirmou.



