Enchentes na Bahia já deixam 18 mortos; alerta por rompimento de barragens

O número de mortes em decorrência das fortes chuvas na Bahia chegou a 18 neste fim de semana. O último óbito foi um idoso de 60 anos, dono de uma balsa que virou em Aurelino Leal, na região sul do Estado, segundo o Corpo de Bombeiros. Os feridos somam 286. Mais de 15,4 mil ficaram sem casa.



A prefeitura de Itambé, no sudoeste baiano, divulgou alerta na noite deste sábado, 25, por causa do rompimento de uma barragem com alto volume de água na região. O comunicado pediu que moradores da margem do rio Verruga fossem retirados com urgência Em Jussiape, a cerca de 230 quilômetros, outra barragem se rompeu.



A primeira barragem a se romper fica no distrito de Iguá, em Vitória da Conquista, município a quase 60 km de distância, mas o córrego da barragem também atinge rios que chegam até Itambé. Segundo a prefeitura, apesar da seriedade do rompimento, não houve feridos nem graves prejuízos nas redondezas.



"Tiramos todas as pessoas que estavam próximas desse córrego, todas as medidas foram tomadas e estamos prontos para dar toda a assistência aos moradores. Agora é torcer realmente para que não quebre a estrada e não precise interditar a 116", disse a prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos (DEM). Desde novembro, a cidade tem recebido alertas e grandes precipitações de chuvas em curto período de tempo, o que provocou alagamentos em vários bairros da cidade.



Até a tarde de sexta-feira (24), a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado e as prefeituras dos municípios atingidos registraram 4.185 desabrigados e 11.260 desalojados. O número de feridos era de 286 e a população total atingida chegava a 378.286. Na noite de sábado, Salvador acionou as sirenes de alerta no Bosque Real, em Sete de Abril, e Moscou, em Castelo Branco, diante do risco de deslizamento.



A Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) também monitora a situação das rodovias estaduais atingidas pelas chuvas durante o fim de semana. A equipe técnica acompanha as ocorrências registradas em ao menos 17 trechos de vias em seis diferentes regiões baianas. O trabalho vem sendo realizado no extremo sul, litoral sul, médio sudoeste, médio Rio de Contas, Irecê e Recôncavo.



Ainda no sábado, uma força-tarefa, formada pelo governo federal, governo da Bahia, secretários estaduais e municipais, discutiu as ações de socorro às cidades atingidas. "O momento é de solidariedade e trabalho. As diferenças políticas precisam ser deixadas de lado e todos precisam estar unidos para ajudar às vítimas das enchentes", disse o governador da Bahia, Rui Costa (PT).



Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e do Rio Grande do Norte seguiram para Ilhéus, também levando aeronaves e equipamentos para se juntar à operação.



O governador de São Paulo, em exercício, Rodrigo Garcia (PSDB), também autorizou, na manhã de ontem, o envio de uma força-tarefa Ao todo, 36 profissionais do Corpo de Bombeiros e do Comando de Aviação da Polícia Militar também devem seguir para Ilhéus para atuar em uma operação integrada com outras forças de segurança. Espírito Santo e Maranhão já indicaram que vão prestar auxílio.



Campanhas solidárias também estão sendo realizadas para arrecadar doações para as famílias atingidas pelas enchentes. A Prefeitura de Itambé arrecada mantimentos, produtos de higiene e limpeza para os moradores afetados pela enchente que atingiu o rio Verruga.

A partir deste domingo, grupo Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) também se mobiliza para arrecadações. Quem quiser ajudar pode entregar alimentos não perecíveis, água, roupas e materiais de higiene e limpeza na sede da VSBA, localizada no Palácio da Aclamação, no Campo Grande, em Salvador, das 8h às 20h. A mobilização também permanece nos próximos dias.

Desde o fim de novembro, moradores de cidades das regiões sul e extremo sul da Bahia também têm sido castigados pelas fortes tempestades.



