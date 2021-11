Empresa de tecnologia abre inscrições para programa global de estágio

A próxima turma do Programa de Estágio de Inverno para Engenheiros de Software, realizado pela VTEX – multinacional brasileira de comércio digital para grandes empresas e varejistas – já está com inscrições abertas. Até o dia 14 de dezembro, universitários de cursos de tecnologia, como Ciência e Engenharia da Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação, podem se inscrever através do link.

A atuação poderá ser de forma presencial ou remota, respeitando as orientações sanitárias relacionadas à pandemia em cada local. Caso opte por trabalhar presencialmente, o estagiário atuará somente nos hubs de tecnologiada empresa no Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), João Pessoa (PB) e Lisboa (Portugal). Além da bolsa-estágio, o programa oferece vale alimentação/refeição, reembolso de 40% para curso de línguas, pacote home office (caso se aplique) e opção de Gympass.

“Por três meses, os universitários e universitárias selecionados se tornam responsáveis por projetos, que visam otimizar processos internos e melhorar a experiência de compra e venda para milhares de consumidores ao redor do mundo”, explica Mariana Gomes, líder do Programa de Estágio para Engenheiros de Software da VTEX. Mariana também explica que os estagiários durante esse tempo vão conhecer e vivenciar a cultura da empresa, por meio da participação no processo de desenvolvimento de software com os melhores profissionais do mercado.

Ao longo do programa, os universitários serão desafiados a construir e manter uma solução para um problema específico identificado pelo time da VTEX, que poderá ser utilizada em larga escala, por mais de 2.500 lojas on-line atendidas pela empresa em 32 países.

Cronograma do programa:

- Até 14 de dezembro de 2021: inscrições

- 10 de fevereiro de 2022: divulgação da lista de pessoas admitidas no programa

- De junho a agosto de 2022: realização do Programa de Estágio de Inverno para Engenheiros de Software

