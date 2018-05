Emerson Sheik é mencionado em transação de venda de dólares por delatores

O atacante Emerson Sheik teve seu nome mencionado em transações de venda de dólares em delações dos doleiros Cláudio Barboza, o Tony, e de Vinicius Claret, conhecido como Juca Bala, em investigação da operação “Câmbio, Desligo”, da Polícia Federal, segundo informações do site da ESPN.

O jogador do Corinthians teria vendido em torno de US$ 500 mil “para receber reais no Brasil”. O documento ainda aponta que o depoimento do doleiro Cláudio Barboza diz “que tal transação, pelo que se recorda o colaborador, foi feita com uma conta na Ásia e serviu para a compra de um apartamento para o jogador”.

Confira os trechos em que Emerson Sheik é citado nas delações:

Em depoimentos consistentes CLÁUDIO BARBOZA (TONY) indica o montante e exemplo de transação de dólar paralelo em que foram feitas as transferências internacionais:

“(…) Que MIZRAHY operou também com câmbio em algumas poucas oportunidades; Que a maioria das operações de MIZRAHY com câmbio, cerca de 80%, se dava com papel físico; Que no citado período o colaborador comprou USD 500.000,00 e vendeu USD 4.050.000,00; Que houve poucas operações de dólar cabo no exterior, em montante menor, de USD 30.000,00 a USD 50.000,00; Que em certa oportunidade o jogador de futebol EMERSON, conhecido como SHEIK, fez operação com MIZRAHY e o colaborador; Que SHEIK vendeu dólares, algo em torno de USD 500.000,00, para receber reais no Brasil; Que tal transação, pelo que se recorda o colaborador, foi feita com uma conta na Ásia e serviu para a compra de um apartamento para o jogador (…)(CLAUDIO BARBOZA – Termo de colaboração referente ao Anexo 27 – autos n.º 0502670- 52.2018.4.02.5101)(Doc nº 72).

Por sua vez, VINICIUS CLARET (JUCA) informa que os dados das operações internacionais estão registrados no sistema Bankdrop e que há registro das operações de MIZRAHY (MIZHA), além de se recordar da operação realizada com o jogador “EMERSON SHEIK”

“(…) Que ao consultar o Bankdrop verifica que há operações de dólarcabo em nome de MIZHA (…) Que o jogador de futebol era o SHEIK; Que SHEIK estava voltando do exterior; Que SHEIK queria alguém para fazer a operação da compra de um apartamento, o que foi feito por MIZRAHY; Que SHEIK vendou dólares; (…) (VINICIUS CLARET – Termo de colaboração referente ao Anexo 27 – autos n.º 0502670- 52.2018.4.02.5101)

Isto É