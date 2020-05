Na manhã desta quarta-feira, 06, em celebração eucarística o Papa Francisco pediu oração aos jornalistas que são essenciais durante a pandemia.

"Rezemos hoje pelos homens e mulheres que trabalham nos meios de comunicação. Neste tempo de pandemia correm muitos riscos e há muito trabalho. Que o senhor os ajude neste trabalho de transmissão sempre da verdade", disse o Papa.



Em celebração Papa Francisco pede oração pelos jornalistas. Reprodução



No Dia Mundial da Liberdade de Impressa, Francisco escreveu em uma rede social " Na crise atual, precisamos de um jornalismo livre a serviço de todas as pessoas, especialmente daquelas que não têm voz; um jornalismo engajado na busca da verdade e que abra caminhos de comunhão e paz". afirma.

Desta forma, é preciso lembrar que o jornalismo tem vivido momentos difíceis, com as fakes news e com os ataques constantes do presidente Jair Bolsonaro.

Sandy Swamy