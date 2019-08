Eike Batista é preso pela 2ª vez em desdobramento da Lava Jato

O empresário Eike Batista foi preso nesta quinta-feira (8) pela segunda vez em desdobramento da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro.

A Polícia Federal também cumpre mandados de busca e apreensão em endereços ligados a dois filhos do empresário, Thor e Olin.



Foto:Reprodução

O Ministério Público Federal ainda não divulgou as razões da nova prisão.

Eike foi preso preventivamente em fevereiro de 2017 na Operação Eficiência, solto dois meses depois. Ele foi denunciado de pagar US$ 16,5 milhões de propina ao ex-governador Sérgio Cabral (MDB), processo no qual foi condenado a 30 anos de prisão. Ele recorre da sentença em liberdade.

Também foi condenado a uma multa de mais de R$ 536 mi por falta de transparência em negociações de ações da petroleira OGX.

Em 2012, no auge da operação de seu grupo de empresas de petróleo, mineração e energia, Eike teve uma fortuna calculada em US$ 30 bilhões. Na época ele foi apontado como o sétimo homem mais rico do mundo pela revista Forbes.

Folhapress