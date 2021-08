Educação: ensino é um dos principais caminhos para quem deseja mudar de vida

De origem humilde e apenas com o ensino fundamental cursado por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Elizete Batista, de 42 anos, tem entre os principais objetivos da vida dar a melhor educação para as filhas Gisele, de 14 anos, e Karina, 9.

Ganhando pouco com faxinas, mas com muita perseverança e pensamento positivo o desejo sempre foi colocar as meninas em uma escola particular. Essa vontade se torna ainda maior por ela sentir na pele que a falta de estudo é uma grande barreira.

Foi trabalhando para a diretora de uma escola que Elizete soube da possibilidade das filhas serem beneficiadas com bolsa de estudo, com desconto de até 70% nas mensalidades. Para essa mãezona, o impossível não existe, como ela mesma disse quando soube que havia bolsa disponível na escola que tanto queria matricular a filha Gisele.

“Tive que ter fé e alguém que me entusiasmasse a lutar para que minha filha tivesse uma educação de qualidade e quem me entusiasmava era o Educa Mais Brasil”, conta orgulhosa por ver a filha mais velha estudando na melhor escola da cidade onde moram.

A vontade de agregar mais conhecimento à vida também é comum ao educador físico Maicon José, 38, do Rio de Janeiro, que iniciou uma pós-graduaçãoa distância em Docência do Ensino Superior. Contando também com apoio de uma bolsa de estudo, o carioca paga, apenas, R$ 22 de mensalidade. Durante todo o curso, a bolsa vai proporcionar uma economia total de R$1.388, 28, que poderá ser revertida em novos investimentos em educação. “Meu objetivo com o curso é ganhar mais qualificação profissional. Também quero fazer uma graduaçãoem Logística e Transporte”, diz Maicon, visando melhores condições de vida.

Programa de bolsas de estudo realiza ação com descontos em diferentes cursos

Na semana do estudante, de 09 a 13 de agosto, o maior programa de inclusão educacional do país, o Educa Mais Brasil, estará propiciando ainda mais oportunidades para que todos possam estudar. Além das bolsas de estudo de até 70% de desconto nas mensalidades de cursos de diversas modalidades de ensino, a pré-matrícula para todos os cursos disponibilizados no site ficará por R$50.

“A semana do estudante tem como principal objetivo promover ainda mais oportunidade para quem sonha em ser um estudante. Trata-se de mais uma iniciativa de inclusão do Educa Mais Brasil, para democratizar o acesso de quem precisa de apoio para estudar e aquecer o setor educacional do país”, destaca a gerente de marketing do Educa Mais Brasil, Amanda Galindo.

Agência Educa Mais Brasil

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!