Dois milhões de pessoas aguardam pedido de aposentadoria no Brasil

A pandemia da Covid-19 agravou os problemas no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e a fila de espera por aposentaria se aproxima de 2 milhões de pessoas em todo Brasil. Antes da crise sanitária, havia 1,5 milhão de pedidos aguardando os trâmites. Agora, a fila está ainda maior e provocou ainda mais demora na liberação dos benefícios.

O advogado Neerias Cavalcante, especialista em direito previdenciário, defende que grande parte do problema é ocasionado pela falta de servidores. “Não é de hoje que o INSS apresenta essa problemática. O grande problema é a falta de servidores para atender as demandas, os requerimentos”, afirma. No interior do Piauí, por exemplo, o advogado cita que são dezenas de agências com pouca estrutura e até mesmo fechadas.

Neerias comentou que do total de processos travados, cerca de 1,8 milhão são benefícios iniciais, que envolve marcação de perícias médicas, avaliação social. Por outro lado, cerca de 700 mil casos estão na fase de apresentação de documentação. Para o especialista, o acompanhamento de um advogado com atuação na área contribui para a agilidade dos trâmites.

“Aconselhamos que a população possa buscar um auxílio de um advogado ou de uma advogada que tenha esse conhecimento para apresentar a documentação exigida e facilitar que as pessoas possam ter o acesso ao benefício de forma mais eficiente e de forma mais eficaz”, afirmou.

Para Neerias Cavalcante, além de próprio caráter alimentar, os benefícios previdenciários são de extrema importância para aquecer a economia do país nesse momento de retomada das atividades econômicas no Brasil.

Dados do Piauí

Sobre a quantidade de piauienses da fila de espera, o INSS explicou que não possui dados específicos do estado, porque os pedidos são realizados pela internet desde o início das medidas sanitárias contra a Covid-19.

“Desde 2019, quando os requerimentos passaram a ser diretamente pela internet, todos os pedidos de benefício caem em uma fila nacional de espera. Então, não é a fila exclusiva para o Piauí e os benefícios solicitados por pessoas do Piauí não necessariamente são atendidos por funcionários do INSS do Piauí. As análises são feitas por todo o Brasil, a partir de um sorteio eletrônico”, disse a assessoria do INSS no Piauí através de nota.

