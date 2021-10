Descubra como ampliar o alcance dos vídeos da sua empresa

A pouco tempo tivemos uma bela Paralimpíadas realizada em Tóquio, no Japão, inclusive com direito a Piauiense no pódio e já projetando o próximo ciclo de conquistas, então a acessibilidade voltou a ser pauta no mundo afora, após milhares de atletas chamarem a atenção de todos.



Quem é usuário mais assíduo de redes sociais, já deve ter notado um movimento interessante a respeito da acessibilidade, a utilização de legendas nos vídeos, que veio sim para atender uma necessidade de pessoas surdas ou com baixa audição, mas se tornou um sucesso devido ao fato de facilitar a compreensão de todos.

O ato de legendar vídeo se tornou tão popular por conta de uma questão bem simples, o algoritmo das redes sociais beneficia o alcance deste conteúdo.

Foto: Reprodução/Pixabay

As pessoas consomem conteúdo em vídeo na internet realizando outras tarefas, devido à facilidade do smartphone, ou seja, não é incomum encontrar pessoas assistindo a vídeo no transporte público, durante o almoço, dentre outras tarefas corriqueiras. Quando se opta por assistir a vídeo realizando outra tarefa, o áudio nem sempre é bem-vindo, dando preferência assim ao conteúdo legendado, que permite uma compreensão melhor do que está sendo apresentado.

No entanto, justamente por estar realizando outra atividade em simultâneo, acabamos por desprender a atenção da tela, porém como o vídeo possui legendas, basta dar uma pausa e ler tudo que foi relatado.

O ato de pausar os vídeos, ou, no caso dos famigerados stories do Instagram, clicar e segurar a tela do smartphone indica ao algoritmo da rede social uma interação com a apresentação. Assim que fica presente um número maior de interações, o algoritmo da rede social passa a entregar o conteúdo para um número de pessoas mais alto, pois entende que tal publicação é interessante e prende a atenção de quem está assistindo.

Ou seja, legendar o conteúdo em vídeo publicado na internet além de ampliar a acessibilidade, o que por si só já é um ato extremamente relevante, ainda auxilia o consumo da publicação em uma tendência muito usual, e, consequentemente, eleva o número de interessados, entregando a sua postagem para um número maior de pessoas.

Logo, quem se dá ao trabalho de legendar os vídeos publicados na internet, somente se beneficiam de tal ato, ainda que as suas publicações demorem alguns minutos a mais para serem produzidas.

Caso você tenha se interessado pelo assunto e está disposto a aumentar o alcance e engajamento dos seus vídeos na internet, saiba que é possível dispor de soluções específicas para esse tema, ou seja, existem aplicações para quem não sabe como colocar legendas em video. Então basta encontrar a ferramenta mais adequada para você e começar a legendar os seus vídeos, engajando-os ainda mais.

Não perca tempo, torne os vídeos da sua empresa mais acessíveis a todos, e, como bônus, conte com um engajamento ainda maior nas suas publicações.

