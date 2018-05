Deputado federal Rômulo Gouveia morre de infarto na PB

Membro da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, o deputado federal Rômulo Gouveia (PSD), 53, morreu na noite deste sábado (12) em Campina Grande, na Paraíba. Ele sofreu um infarto após uma semana internado em função de uma infecção urinária.

Gouveia foi vereador em Campina Grande, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa e vice-governador da Paraíba entre 2011 e 2014, no primeiro mandato do governador Ricardo Coutinho (PSB).

O governador emitiu uma nota de pesar pela morte do deputado e decretou luto oficial de três dias na Paraíba. "O falecimento de Rômulo Gouveia deixa uma imensa lacuna na política do estado e enluta os cidadãos e cidadãs de Campina Grande e de toda Paraíba", afirmou Coutinho.

Em nota, o líder do PSD na Câmara, deputado Domingos Neto (CE), também lamentou a morte do colega de bancada. "Muito atuante nas causas da saúde, tecnologia e segurança hídrica, o parlamentar sempre se destacou nos corredores do Congresso Nacional pelo empenho em que defendeu o povo da Paraíba", afirmou.

O corpo do deputado foi velado na Câmara Municipal de Campina Grande. O sepultamento será nesta segunda (14), no Cemitério Campo Santo da Paz.

