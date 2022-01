Covid-19: vacinas para crianças de 5 a 11 anos devem chegar ao Brasil no dia 10 de janeiro

O governador Wellington Dias anunciou, nesta terça-feira (04), que as doses infantis da vacina da Pfizer para crianças entre 5 e 11 anos devem começar a chegar ao Brasil a partir da próxima segunda-feira, 10 de janeiro. Logo após deve ser distribuída aos estados e municípios.

De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é que as doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer, única autorizada para crianças, comecem a ser aplicadas a partir da segunda quinzena de janeiro. “Esperamos a chegada de vacinas para crianças de 5 a 11 anos, a partir do próximo dia 10 de janeiro, segundo o contato que fiz com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz”, afirmou o chefe do Executivo estadual.

Dias anunciou ainda o apoio à solicitação de autorização de emergência realizada pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde ao Ministério e à Anvisa para que as crianças de 4 anos também sejam vacinadas, atendendo a uma demanda dos setores da educação, já que elas iniciam no ensino Infantil nesta faixa etária.

“Em uma agenda que tivemos com o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e, a partir de uma pauta que foi trazida por setores da Educação, também solicitamos as providências necessárias do Ministério e da Anvisa para autorização de vacina para crianças a partir de 4 anos, por conta da regra da Educação Básica, que inicia nesta idade o ensino Infantil”, declarou.

O gestor estadual reforçou que a ampliação da faixa etária de vacinação vai garantir maior segurança no retorno das crianças às escolas. “Isso garante as condições de mais segurança no retorno às aulas, mas também amplia a possibilidade de alcançarmos mais de 80% da população imunizada e quanto mais pessoas imunizadas, mais controle sobre o Coronavírus”, ressaltou Wellington Dias.

