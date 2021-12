Confira dicas de como manter a produtividade sem estresse trabalhando em casa

Pesquisa da Faculdade de Economia e Administraçãoda Universidade de São Paulo (FEA-USP) e Fundação Instituto de Administração (FIA) mostra que a maioria dos trabalhadores que estão exercendo suas funções de casa (cerca de 73%) está mais satisfeita com esta forma de trabalhar.

A satisfação contribui com o aumento da motivação, aumentando assim a produtividade e, ao mesmo tempo, faz com que as empresas reduzam custos operacionais internos. Por isso, muitas corporações avaliam manter o home office por mais tempo.

Foto: Agência Educa Mais Brasil/Reprodução

A fisioterapeutaCarine Pimenta cita algumas providências que devem ser adotadas no trabalho remoto para aproveitar melhor a rotina sem prejudicar a saúde. “Fazer alongamentos podem ajudar no relaxamento muscular e evitar tensões. Além disso, é importante manter o computador na altura dos olhos para evitar uma flexão ou extensão excessiva da cervical. Ter uma cadeira confortável que permita pés e braços apoiados no ângulo de 90 graus também é importante para evitar dores”, alerta a profissional.

Além das dicas acima, outros fatores também devem ser levados em consideração, a fim de potencializar os resultados e evitar a fadiga. Confira!

1 – Ambiente

Assim como recomenda-se a quem está estudando, no caso de quem está trabalhando em casa a dica também serve: reserve um espaço para ser utilizado exclusivamente para trabalhar, pois essa atitude é importante para evitar perder o foco e conseguir manter a produtividade.

Assim, tente reproduzir um local com aparência de um escritório, com mesa, cadeira ergonômica e equipamentos de informática. Também é importante cuidar da iluminação e ventilação do espaço.

2 – Organização

Comprometimento com a organização é essencial para otimizar o tempo de trabalho em casa. Para isso, se for necessário, reserve poucos minutos da noite para planejar as atividades do dia seguinte estabelecendo as tarefas mais urgentes que precisam ser cumpridas logo pela manhã.

3 – Motivação

Longe dos colegas, a automotivação é um desafio para manter no home office e pode prejudicar na concentração e no rendimento das atividades. Por isso, mantenha em mente os objetivos e as metas do trabalho, para ter uma melhor noção dos resultados e manter a produtividade.

4 – Descanso

Trabalhar em casa não é sinônimo de mais trabalho nem de isolamento. Por isso, faça pequenas pausas durante o expediente para descansar a mente e manter a concentração. Entre 10 e 15 minutos converse com as pessoas que estão em casa, circule pelo ambiente, faça um lanche, beba água e se alongue. Tais momentos de descanso não prejudicam a rotina, desde que bem planejados.

Agência Educa Mais Brasil