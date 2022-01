Concursos Públicos: especialista dá dicas de preparação para provas

Quem procura uma vaga de trabalho no setor público já pode começar a se preparar. Isso porque este ano novos concursos serão realizados, tanto a nível municipal, quanto estadual e federal. Todavia, para realizar as provas é preciso ir além do estudo propriamente dito.

Em entrevista ao O Dia, o professor especialista no assunto, Márcio Lima, explica que o processo de preparação para concursos se dá em quatro passos. Primeiramente, estar atento ao edital do concurso é de suma importância. “Todo candidato deve observar bem o edital antes de começar a se preparar para o concurso. É preciso ficar atento para saber quais disciplinas irão cair, além de informações sobre o cargo, data de prova e classificação”, explica.



Professor especialista em concursos dá dicas de preparação (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Já o segundo passo, diz respeito a identificação da área desejada. "Você precisa primeiro identificar o seu perfil para saber qual área vai estudar e concorrer. Isso tem a ver com o que a pessoa sonha e almeja para si”, comenta.



O terceiro passo se refere à organização da rotina de estudos. “Muitos querem estudar para concurso, mas não conseguem se organizar. É preciso saber qual o melhor horário para estudar, quantas horas de estudo e qual rede de apoio a pessoa terá enquanto estuda”, explica o professor.

E, finalmente, o último passo tem relação com os materiais de estudo. “É necessário saber qual curso você irá comprar, se irá estudar de forma remota e online, ou se será através de livros ou PDF. O importante é saber como você absorve o conhecimento”, destaca.



Para Márcio Lima, esses três passos são básicos, mas funcionam. Segundo o especialista, além do estudo, é necessário ter também uma vida equilibrada. Cuidar da saúde mental através da meditação e praticar exercícios físicos estão entre as dicas. “Não é só estudar, hoje é importante estar bem no ambiente interno. Não se preocupar com os outros e focar em si mesmo. É preciso ter equilíbrio em suas ações, para que você não se perca nessa caminhada devido à pressões”, pontua.



Além da rotina de estudos, é preciso ter uma vida saudável e equilibrada. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Além disso, o professor acrescenta que estudos em grupos podem ser uma boa ideia caso as pessoas estejam alinhadas umas com as outras. “Apesar de o estudo ser sempre de forma individual, se a pessoa tem um amigo que pode ajudar com o estudo e vice-versa, é muito válido”, afirma.



Márcio Lima aponta ainda que o candidato não deve se preocupar com a concorrência ou, até mesmo, com a banca de avaliação. “Todos os concursos tem muita concorrência, quanto maior o salário, a tendência é que seja um concurso mais concorrido. Mas, o aluno não deve levar isso em conta. Precisamos entender que o nosso maior inimigo, somos nós mesmos”.



Por mim, o especialista em preparação para concursos reforça que o autoconhecimento é essencial durante este processo. "Através do concurso você pode mudar a sua vida. Aceite os erros e aprenda com eles, tenha paciência e entenda que você está crescendo. Estuda que a vida muda!”, finaliza.

Com informações da O Dia TV
Adriana Magalhães