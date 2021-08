Concurso da Mega-Sena paga hoje prêmio de R$ 26 milhões

O concurso 2.400 da Mega-Sena pode pagar R$ 26 milhões neste sábado (14). O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. É o terceiro e último sorteio da Mega-Semana dos Pais, que oferece uma chance extra ao apostador, ao realizar três sorteios da Mega-Sena.

Por se tratar de um concurso com final zero, o prêmio da semana recebe ainda um adicional, conforme regra da modalidade.

Foto: Marcello Casal/Agência Brasil

As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa, no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa para clientes do banco.

Caso apenas um apostador leve o prêmio da Mega e aplique todo o valor na poupança da Caixa, receberá no primeiro mês R$ 63,6 mil de rendimento. Se preferir investir em imóveis, o prêmio seria suficiente para comprar 40 casas de R$ 650 mil cada.

O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

Com informações da Agência Brasil

