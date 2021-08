Com nova data de sorteio, Lotofácil da Independência pode pagar R$ 150 milhões neste ano

O penúltimo sorteio especial do anoestá se aproximando e, mais uma vez, carrega consigo uma nova grande oportunidade para aqueles que sonham em conquistar a tão pretendida independência financeira. Assim como sua vertente regular, a Lotofácil da Independência é o jogo lotérico que oferece as maiores chances de premiação e, especialmente nesta edição, reúne ainda mais motivos para apostar.



Foto: Arquivo/Agência Brasil

Simples, direto e fácil de entender. Assim pode ser definido o jogo lotérico que tem conquistado cada vez mais brasileiros e que vem, ano após ano, batendo novos recordes de participação e prêmios entregues. Não por menos, o sorteio da Lotofácil da Independência deste ano oferece o maior valor de premiação desde a criação da vertente especial, em 2012.

As vendas da Lotofácil da Independência já estão disponíveis no Mega Loterias, que disponibiliza múltiplas opções de apostas. Seja com os números da sorte ou com os bolões exclusivos, o importante é garantir a aposta e entrar com pé direito na disputa por prêmios milionários!

As probabilidades da Lotofácil da Independência

Sem dúvidas, este é um dos grandes diferenciais da loteria especial de setembro, que faz jus ao fácil que carrega no nome. Apenas para efeito de comparação, enquanto na Mega-Sena a probabilidade de acerto com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões, a probabilidade de ganhar na faixa principal da Lotofácil da Independência com um jogo normal é de uma em 3,2 milhões aproximadamente.

Outra grande vantagem da loteria comemorativa é que ela não acumula, o que significa que, caso ninguém acerte as 15 dezenas da faixa principal, o prêmio máximo será passado para aqueles que acertarem 14, 13, 12 ou até mesmo 11 números do volante.

Últimos resultados da Lotofácil da Independência

São muitos os diferenciais dessa loteria especial, mas o que mais justifica o seu crescimento é o fato de que ela realmente faz muitos novos milionários a cada edição. A verdade é que chegam a ser até raros os concursos e que não há um vencedor do prêmio principal.

O último concurso da Lotofácil da Independência (2030) fez 50 novos milionários em 2020. Com prêmio estimado em R$ 120 milhões na ocasião, cada um dos ganhadores levou para casa uma bolada de cerca de 2,5 milhões de reais.

Sobre o Mega Loterias

O Mega Loterias é um site de apostas lotéricas criado para oferecer a melhor experiência em loterias aos apostadores de todo o Brasil. Nossa plataforma dispõe de uma interface segura, com uma linguagem clara e prática, pensado para otimizar e facilitar o sistema de registro de apostas.

Aposte em todas as loterias oficiais da Caixa Econômica Federal de forma simples, rápida e com total segurança! Um dos grandes diferenciais do Mega Loterias está na praticidade oferecida aos jogadores, que podem contar com ferramentas inteligentes que auxiliam na combinação de jogos para turbinar suas apostas.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!