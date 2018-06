Cláudia Pedrozo é nomeada secretária-executiva do Ministério da Cultura

A advogada Cláudia Pedrozo é a nova secretária-executiva do Ministério da Cultura. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira (25). Pedrozo é formada em direito e chefiava o gabinete do ministro Sérgio Sá Leitão. No passado, a atual secretária-executiva presidiu a RioFilme, a Belotur (empresa municipal de turismo de Belo Horizonte) e a Funarj (Fundação de Artes do Rio de Janeiro).

Antes do MinC, Pedrozo já tinha trabalhado com Sá Leitão, quando ele foi secretário municipal do Rio de Janeiro, de 2012 a 2015. Nesta gestão, ela chefiou o gabinete da pasta.

Pedrozo fica no lugar de Mariana Ribas, nova diretora da Ancine (Agência Nacional de Cinema). Ribas ocupa, pelos próximos quatro anos, o lugar de Roberto Lima, que concluiu recentemente o seu cargo na agência.

Folhapress