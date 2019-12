Ciro quer 13º definitivo ao Bolsa Família e estender benefício ao BPC

Uma proposta do senador Ciro Nogueira torna definitivo o 13º pagamento anual aos beneficiários do Programa Bolsa Família, além de estender essa gratificação natalina aos brasileiros que recebem o Benefício de Prestação Continuada – o BPC. Segundo o senador, evita que o 13º para o Bolsa Família depende do interesse do governante e elimina uma injustiça muito grande no BPC, cujo benefício de um salário mínimo tem 12 parcelas anuais, e não 13 como, por exemplo, as aposentadorias do INSS.



“São pessoas que precisam de maior ajuda, porque são muito carentes, necessitando de remédios e que muitas vezes não têm como comprar. O nosso projeto corrige uma distorção, porque o benefício previdenciário pago a presidiários, por exemplo, paga 13o salário, mas o BPC, que atende milhões de brasileiros muito carentes, não têm essa gratificação, o que é claramente uma injustiça”, diz Ciro Nogueira ao explicar o projeto apresentado no Senado.

Ciro Nogueira informou que proposta de igual teor foi apresentado na Câmara dos Deputados pela deputada Iracema Portella (Progressistas-PI) para que as duas propostas possam tramitar em paralelo e conjuntamente, de modo a garantir esse benefício a mais aos brasileiros atendidos pelo BPC.





CONGRESSO PROTAGONISTA

Ciro Nogueira disse também que a falta de uma base aliada consistente de apoio ao governo Bolsonaro fez com que o Congresso Nacional assumisse o protagonismo das reformas necessárias para o país.

Segundo o senador e presidente nacional do Progressistas, a Câmara e o Senado foram fundamentais para dar ao país mais estabilidade política, funcionando como um porto seguro em meio a crises políticas geradas internamente pelo governo.

O senador piauiense destacou o papel dos presidentes das duas Casas do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Rodrigo Maia (DEM-RJ),cujo trabalho ele considera essenciais para a aprovação de reformas como a da Previdência, além de abrir espaço às novas reformas que, no seu entender, devem favorecer o crescimento do país.