Chefe de Gabinete da Intervenção Federal no RJ deixa o cargo

O general Mauro Sinott Lopes, chefe de Gabinete da Intervenção Federal, deixou o cargo. A informação foi confirmada pela TV Globo na manhã desta quinta-feira (14).

Sinott era o braço direito do interventor, general Walter Souza Braga Netto.

General Mauro Sinott em inspeção no Batalhão de Choque (Foto: Divulgação/Intervenção Federal/Twitter)

"A saída iria acontecer em março, pois o general Sinott foi nomeado para um comando no Rio Grande do Sul. Ficou até o plano ser formatado, a pedido do general Braga Netto. Estava tudo já previsto", explicou o coronel Carlos Cinelli, porta-voz do Comando MIlitar do Leste.

Quem o substitui é o general Paulo Roberto de Oliveira, atual Chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Leste. A troca de comando foi publicada na edição desta quinta-feira do jornal "O Dia" do Rio de Janeiro.

Sinott fora anunciado no cargo por Braga Netto em 27 de fevereiro, ao lado do secretário de Segurança, general Richard Nunes. Na ocasião, afirmou: “Precisamos que os órgãos de segurança pública entendam essa intervenção como uma janela de oportunidade para trabalhar justamente os gargalos que eles têm dificuldade de superar."

G1