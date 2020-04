Ceará compra 90 toneladas de EPI e testes direto da China

O governo do Ceará recebe neste domingo (26) um avião que contratou para trazer da China um carregamento de cerca de 90 toneladas de EPI (equipamento de proteção individual) e testes para o enfrentamento do coronavírus. O estado é o terceiro do país com o maior número de casos confirmados da doença, 4.800 neste sábado (25).

A compra foi feita em cooperação com outros estados do nordeste. A estratégia vem sendo utilizada para combater a competitividade nas buscas pelos materiais no mercado internacional e pela demora na distribuição desses insumos pelo Ministério da Saúde.

Neste sábado, o ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que, até o fim deste mês, fará a entrega de 272 respiradores hospitalares para os estados. Essa primeira leva representa aproximadamente 2% do total previsto pela pasta.



Foto: Agência Brasil



Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará, a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 74,4% no estado. Há dificuldade para ampliar o número de leitos dessa complexidade por falta de equipamentos no mercado.

Maranhão Outros governadores também recorreram à compra direta de insumos com a China. Foi o caso do Maranhão, que montou um plano, com o envolvimento de 30 pessoas e custo de R$ 6 milhões, para conseguir importar respiradores e máscaras chinesas.

A operação é alvo de investigação da Receita Federal. Revelada pelo Painel, a operação envolveu o envio dos respiradores para a Etiópia, para escapar dos radares dos Estados Unidos e Europa, e o fretamento de um avião de Guarulhos para São Luís.

Segundo os envolvidos, o desembaraço na Receita foi feito no Maranhão, e não em São Paulo, para evitar o risco de que os equipamentos fossem retidos. A Receita afirma que não houve licenciamento prévio da Anvisa.

A estratégia foi montada depois que o governo do Maranhão, comandado por Flávio Dino (PC do B), reservou respiradores três vezes e foi atravessado pelo governo federal, pela Alemanha e pelos Estados Unidos. Dino tem afirmado que a estratégia só foi adotada após pedidos de ajuda terem sido recusados pelo governo Jair Bolsonaro (sem partido).

