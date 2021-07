Caso Lázaro: Polícia encontra carta em esconderijo; leia

As forças de segurança que integram a caçada ao serial Killer Lázaro Barbosa encontram uma carta em um dos locais usado pelo acusado como esconderijo na cidade de Edilândia, no interior de Goiás. Na carta divulgada pelo site Metrópoles, Lázaro escreveu que “Muitos que vivem merecem morrer, alguns que morrem merece (sic) viver”.

Segundo o site, a carta foi escrita à mão, em um papel A4 e com caneta esferográfica vermelha. Os policiais encontraram o manuscrito em uma mesa da residência. O material será submetido a uma perícia para comprovar a veracidade da autoria.

“Os policiais investigam se Lázaro escreveu ou apenas carregava o manuscrito, que replica algumas falas de um personagem da trilogia Senhor dos Anéis”, noticiou o metrópoles.

Quem é Lazaro

Lázaro é acusado de matar, a tiros e facadas, três pessoas na zona rural de Ceilândia no último dia 9 de junho. Os mortos eram Cláudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, e os filhos Gustavo Marques Vidas, de 21 anos, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15 anos.

O foragido também é apontado como responsável pelo sequestro da mulher de Cláudio, Cleonice Marques de Andrade. O corpo dela foi encontrado no dia 12 à beira de um córrego, próximo da casa onde a família morava. Lázaro também é investigado pela morte de um caseiro em Girassol, no dia 5 de junho, quatro dias antes do assassinato da família.

Nascido na cidade baiana de Barra do Mendes, a 530 quilômetros de Salvador, Lázaro já respondeu, na cidade natal, a um processo por homicídio quando tinha 20 anos. Em 2011, já em Ceilândia, ele foi condenado por estupro e roubo com emprego de arma. Ele chegou a ser preso em 2018, em Águas Lindas de Goiás, mas fugiu do encarceramento poucos meses depois.

