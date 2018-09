Caetano Veloso, Valesca Popozuda e outros famosos homenageiam Mr. Catra

O cantor Mr. Catra, 49, morreu na tarde deste domingo (9), em decorrência de um câncer no estômago. Conhecido por seu trabalho com funk e por ser pai de 32 filhos, Catra havia sido diagnosticado com a doença em dezembro de 2017.

Nas redes sociais, diversos famosos prestaram homenagem ao cantor. Caetano Veloso, relatou em uma postagem o dia em que conheceu Mr. Catra, durante um show para a divulgação do filme "Orfeu" (1999), de Cacá Diegues, para o qual foram convidados também MV Bill e Mr. Catra.

"Quando Bill foi anunciado, houve aplausos mais intensos e cresceu muito o número de espectadores frente ao palco. Mas a multidão se multiplicou e delirava ao grito do nome de Mr. Catra. Muita gente vinha dos barracos, gente que nem tinha se abalado para vir ver o filme. Fiquei fã de Bill [...] E Catra, que eu desconhecia totalmente, me fascinou para sempre."



Foto: Reprodução/Instagram

Quem também se manifestou sobre a morte do cantor foi Valesca Popozuda, que também fora apadrinhada por ele no começo de sua carreira. Eles lançaram juntos a música "Mama".

"Eu estou arrasada com a morte do Catra! Sinto muito mesmo, estou em pedaços, hoje eu estou perdendo uma pessoa que foi um pai pra mim! Poucos sabem da importância dele em minha vida ! Descanse em paz meu amigo", escreveu ela.

Tati Quebra-Barraco, amiga de Mr. Catra, também lamentou a morte do cantor. "Sem palavras. Estou sem chão", publicou ela junto de uma foto em que aparecem abraçados.

Serginho Groisman lembrou a risada característica do cantor. "Meus sentimentos à família de Mr Catra. Várias vezes foi ao programa, sempre com alto astral. Uma risada única que sempre foi sua marca e o retrato de sua alegria. Fica em paz.".

Folhapress