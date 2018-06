Buscas por desaparecidos no naufrágio no Rio são retomadas

A Marinha retoma às 6h deste sábado (9) as buscas pelas 6 pessoas que seguem desaparecidas após o naufrágio em envolvendo duas embarcações, ocorrido na madrugada de sexta-feira, na Baía de Sepetiba (RJ), em frente ao Porto de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio.

O acidente envolveu as embarcações Lucas Mar e Milemar. Seis corpos já foram resgatados, assim como dez sobreviventes. Apenas a embarcação Milemar foi encontrada até o momento.

“As buscas foram encerradas quando escureceu, às 18h. E amanhã [sábado] iniciam às 6h. Vamos ter uma aeronave, o navio patrulha Iguaporé, quatro embarcações da delegacia de Tacuruça e seis equipes de mergulhadores”, disse nesta sexta o capitão de mar e guerra, Sérgio Salgueirinho.

Durante a sexta-feira (8), apenas mergulhadores do Corpo de Bombeiros atuaram nas buscas. Segundo um sobrevivente do naufrágio, o grupo estava pescando quando foi surpreendido por um vento forte.

"Paramos para poder pescar, ancoramos o barco. De repente, veio um vento muito forte. O barqueiro falou: 'Esse vento deve ser de sudoeste. Vamos recolher o material e puxar âncora'. Foi quando de repente o vento entrou muito forte, nós nos trancamos na cabine. Não dava para ver nada. Foi aí que o barco naufragou, coisa de 15 segundos", contou Marlon Dutra.

Acidente aconteceu perto do Porto de Itaguaí (Foto: Reprodução/TV Globo)



Outras testemunhas chegaram a mencionar chuva de granizo no momento do naufrágio. Parte do grupo foi resgatado por marinheiros de uma embarcação civil.

De acordo com um funcionário do porto, um rebocador fez contato avisando que teria “homens ao mar”. Quando Anderson da Silva, de 42 anos, chegou para fazer o socorro, encontrou três homens na água, um já desacordado. Ele e seu auxiliar conseguiram fazer os resgates e, logo após, a lancha dos bombeiros chegou levando as vítimas.

“Moro no mar, a cinco minutos do local do acidente. Antes de tudo acontecer, ouvi um estrondo muito forte, teve até chuva de granizo e ventos fortes durante uns sete minutos. Pouco depois, recebi o aviso do acidente. Aparentemente, as vítimas que resgatamos estavam vivas, apenas um estava desmaiado”, contou Anderson.

Familiares acompanharam as buscas pelos sobreviventes no Porto de Itaguaí. Alguns foram chamados para reconhecer os corpos resgatados à tarde.

G1