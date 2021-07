Brasileiros estão cada vez mais tristes, aponta pesquisa

A felicidade é um sentimento que tem sido bastante suprimido, sobretudo em tempos em que a tristeza e ansiedade crescem constantemente. De acordo com o Instituto Ipsos, empresa de pesquisa de inteligência de mercado e percepção do brasileiro em relação à saúde, o Brasil diminuiu 14 pontos percentuais em sua taxa de felicidade. O levantamento, realizado por seis edições do Global Happiness, registrou 77% de pessoas com algum nível de felicidade em 2011, contra apenas 63% em 2020.

Desta forma, profissionais que trabalham com saúde mental sugerem hábitos que favoreçam a prática de atividades constantes e diárias, resultando em momentos cada vez mais prazerosos. A psicóloga e professora, Aline Meneses pontua que a felicidade não é algo exclusivo, mas um conjunto de prazeres.





“A felicidade é definida, de forma simples, como uma emoção de satisfação geral com a vida. É um estado durável de contento e equilíbrio físico e psíquico, quando não lembramos ou colocamos de lado o sofrimento e ansiedade. Algumas pessoas encontram essa oportunidade por meio dos momentos em família, amigos e da religião, enquanto outras precisam de acompanhamento com psicólogos”, explica Aline.

Segundo a professora, alguns hábitos contribuem para a percepção de momentos felizes, almejando o encontro do sentimento de felicidade. “A conquista da felicidade aproxima-se mais de torná-la um hábito do que de qualquer outra ação. Por isso, precisamos adotar hábitos comumente observados em pessoas felizes”, afirma a psicóloga. A especialista pontua algumas dicas importantes:

1. Contemple a vida. Recupere o senso infantil de admirar tudo ao seu redor, focando na beleza das coisas e aproveitando o máximo de cada dia. É difícil, mas vale muito a pena;

2. Procure construir relacionamentos saudáveis. Faça bons amigos e esteja rodeado de pessoas alegres, pois, ficar próximo de alguém com alto astral traz à tona o que há de melhor em você;

3. Pratique o perdão. Guardar uma mágoa machuca apenas você. Se perdoe pelos erros do passado e aprenda com eles;

4. Exercite-se! É bem óbvio: quando nos exercitamos, liberamos endorfina, aquele hormônio que nos proporciona bem-estar e felicidade. Busque um esporte que seja agradável e faça dele um hábito;

5. Ajude outras pessoas a serem felizes. Ajudar o próximo estimula a liberação de substâncias como serotonina, dopamina e oxitocina no cérebro, isso gera sensação de prazer. Por exemplo, fazer um trabalho voluntário e levar uma mensagem positiva para um amigo triste. A conta vai bater: você fica feliz e os outros também!

