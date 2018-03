Brasileiro que foi à Irlanda estudar desaparece em Dublin

A polícia irlandesa procura um brasileiro que está desaparecido em Dublin, capital do país, desde o último dia 6. O caso de Caíque Trindade de Oliveira foi divulgado pelas redes sociais por sua mãe, Valcleia Trindade, na segunda-feira (12).



Segundo a mensagem da mãe, Caíque, de 24 anos, saiu da casa onde morava desde fevereiro, na cidade de Clondalkin, subúrbio de Dublin, na manhã do dia 6, e não retornou.

Imagem de Caíque Trindade de Oliveira divulgada em página do Facebook pela mãe, Valcleia (Foto: Reprodução/Facebook)



“Sua carteira com dinheiro, cartão de crédito e Leap Card [bilhete de transporte público] foi encontrada no dia 7/3 em um mercado da rede Tesco próximo a casa em que estava morando”, diz a mensagem de Valcleia.

À reportagem, Valcleia disse que o programa de intercâmbio de Caíque, que havia começado há pouco tempo, incluía 6 meses de trabalho e estudo de inglês, e outros 2 de férias. Sua primeira opção era o Canadá, mas o país não permite ao estrangeiro trabalhar com visto de estudante. Caíque também tentou ir para os EUA, mas não obteve visto.

Valcleia disse ao G1 que chegou na Irlanda na quarta-feira (8) e só então constatou o desaparecimento. Ela diz que comunicou então à polícia local, chamada Gardaí, a qual tem prestado apoio à família durante as investigações.

“Na Irlanda, toda a comunidade brasileira, e não só a brasileira, está todo mundo mobilizado pra achar o Caíque”, disse Valcleia, em mensagem de áudio para a reportagem. “Tomou uma dimensão muito grande aqui.”

“A gente tem espalhado cartazes. A gente forrou a cidade, o centro e o bairro onde ele mora [com os cartazes]”, contou a mãe, em áudio.

Valcleia também disse que demorou para divulgar o desaparecimento no Facebook para preparar a família antes, já que só o pai e a irmã, além dela, sabiam do ocorrido.

‘Desorientado’

Segundo o jornal “The Irish Times”, Valcleia disse que tomou a decisão de ir visitar o filho ao saber, por meio de colegas de quarto, que o filho não parecia estar bem.

“Eles me disseram que ele estava meio desorientado, que dava risada em um momento, mas que ficava chateado no outro. Foi quando eu decidi pegar um voo e trazer ele de volta ao Brasil comigo”, disse Valcleia ao “Irish Times”, com o auxílio de um tradutor, segundo o jornal irlandês.

Consulado brasileiro

Em nota ao G1, o Itamaraty disse que “o consulado do Brasil em Dublin está ciente do caso e presta apoio à família”.

“O consulado também acompanha as investigações conduzidas pela polícia irlandesa”, afirma a nota.

