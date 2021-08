Brasil ultrapassa 200 milhões de doses de vacina distribuídas

O Brasil ultrapassou ontem (14) os 200 milhões de doses distribuídas de vacinas a estados e municípios para o combate à covid-19, anunciou ontem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Em postagem na rede social Twitter, ele disse que o número ressalta que o país tem uma das maiores campanhas de vacinação do mundo.

“Alcançamos a marca de 200 milhões de doses distribuídas para todo o país. Isso é resultado de muito trabalho e esforço incansável do governo do presidente Jair Bolsonaro para garantir a proteção da nossa população”, escreveu o ministro.

Na tarde de ontem o painel de vacinação do Ministério da Saúde marcava 202.588.402 doses distribuídas para os governos locais. Desse total, 184.831.994 chegaram aos municípios e 17.726.408 doses foram recebidas pelos estados e estão sendo repassadas aos municípios.



Até agora, segundo o painel, 113.498.601 pessoas receberam a primeira dose do imunizante, o que equivale a 71,8% da população com mais de 18 anos. Um total de 49.240.466 pessoas (31,1% da população adulta) receberam as duas doses ou dose única, no caso de quem se vacinou com a Janssen.

Foto: Fábio Rodrigues Pozzobom/Agência Brasil



Da RedaçãoCom informações da Agência Brasil

