Brasil tem 25 mortes e 1.546 casos confirmados de Covid-19

O Brasil tem 25 mortos por Covid-19 e 1.546 casos confirmados da doença, segundo anunciou neste domingo (22) o Ministério da Saúde.

Das mortes, 22 aconteceram em São Paulo (3,5% de letalidade em relação aos casos confirmados no estado) e 3 no Rio de Janeiro (1,6% de letalidade).

O número de casos representa um crescimento de 37% em relação ao relatado no sábado (21). As mortes também tiveram crescimento de 39% em um dia.

São Paulo continua concentrando a maior parte das confirmações no Brasil, com 631 casos. O Sudeste responde por 59,9% dos pacientes de coronavírus.





Foto: Agência Brasil

Com a confirmação de dois casos em Roraima, há registro de coronavírus em todos os estados brasileiros.

O Ministério não informa o número de casos suspeitos por considerar que o país inteiro se encontra em transmissão comunitária –ou seja, quando não é possível identificar a origem do vírus e, diz que, por isso, qualquer um com sintomas gripais é um caso suspeito.

Também há registros no Rio de Janeiro (186), Minas Gerais (83), Espírito Santo (26), Distrito Federal (117), Goiás (21), Mato Grosso do Sul (21), Mato Grosso (2), Rio Grande do Sul (72), Paraná (50), Santa Catarina (57), Pernambuco (37), Ceará (112), Sergipe (10), Bahia (49), Paraíba (1), Maranhão (2) Piauí (4), Rio Grande do Norte (9), Alagoas (7), Rondônia (3), Tocantins (2), Pará (4), Amazonas (26), Amapá (1), Roraima (2) e Acre (11)."

Folhapress