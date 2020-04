Brasil bate recorde com 383 mortes em apenas 24h

O Brasil registrou 383 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 h, um número recorde. Ao todo, são 2.845 óbitos, segundo dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta segunda (20).

Nesta segunda, o país também passou a marca de 40 mil casos confirmados da Covid-19 deste o início da pandemia. São 40.581. No dia anterior, eram 2.462 mortes e 38.654 casos confirmados.

O número real de casos, entretanto, tende a ser maior, afirmam os técnicos do Ministério da Saúde, já que apenas pacientes internados em hospitais fazem testes e muitos ainda esperam o resultado.

No domingo (19), São Paulo foi o primeiro estado do país a registrar mais de mil mortes causadas pelo novo coronavírus. Até o domingo, São Paulo tinha 14.267 casos e 1.015 óbitos.

O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos e mortes em decorrência da Covid-19. Pernambuco, Ceará e Amazonas vêm na sequência. Tanto a rede pública do Rio quanto a do Amazonas já apresentam sinais de esgotamento, e hospitais de referências nas duas capitais estão com as UTIs lotadas.

Os pacientes acima dos 60 anos continuam sendo a maioria das vítimas da Covid-19 no Brasil.

