Bolsonaro oficializa major como líder do governo na Câmara dos Deputados

O presidente Jair Bolsonaro formalizou nesta segunda-feira (4) a indicação do deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO) como líder do governo na Câmara dos Deputados.

A escolha foi oficializada por meio de mensagem enviada ao Congresso Nacional, publicada no "Diário Oficial da União". O nome do parlamentar já havia sido anunciado pelo presidente em janeiro.

Em seu primeiro mandato, Vitor Hugo será o responsável por articular a votação de projetos de interesse do governo, como a reforma previdenciária, considerada a prioridade na agenda econômica do presidente.



Foto: Reprodução/Facebook Major Vitor Hugo



O deputado é egresso da Aman (Academia Militar de Agulhas Negras), como Bolsonaro, e é próximo do presidente por ter sido consultor legislativo na Câmara de 2015 até sua eleição, na área de segurança pública e defesa.

A indicação de Vitor Hugo tem também a ver com uma "dívida" de Bolsonaro com o aliado, que se sentiu preterido quando o presidente deu ao Delegado Waldir, atual líder da bancada na Câmara, a presidência do PSL em Goiás.

Na avaliação de aliados do presidente, o nome do major tem força por se tratar de um "meio termo" entre os parlamentares reeleitos e novatos do PSL, além dele ter experiência como servidor concursado sobre regimento e funcionamento da Casa.

Folhapress