Bolsonaro afirma que cirurgia deve ocorrer no dia 20 de janeiro

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), será reavaliado por médicos no dia 19 de janeiro, para definir a data da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, que foi adiada para depois da posse. Nesta sexta (23), ele esteve no hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas a cirurgia foi adiada devido ao quadro de infecção no local.

"Fiz nova avaliação e a decisão da equipe médica foi marcar para o dia 19 de janeiro novamente em São Paulo. Se tiver condições, tendo em vista o grave quadro de infecção, eu opero no dia 20. Caso contrário, será novamente adiado", disse Bolsonaro, em entrevista após cerimônia na Brigada de Infantaria Paraquedista, no Rio.

Foto: Reprodução/Agência Brasil

Na cerimônia, Bolsonaro passou cerca de duas horas de pé, com direito a marcha no fim ao lado de autoridades e companheiros do Exército. O presidente reconheceu que descumprir "um pouquinho" as ordens médicas.

"Reconheço que desobedeci um pouquinho a recomendação médica. Afinal de contas, essa vibração aqui é muito bem-vinda e ajuda na minha recuperação", afirmou Bolsonaro. O capitão reformado é paraquedista de formação e comparece todos os anos à cerimônia.

Neste sábado (24), já como presidente eleito, foi acompanhado pelo futuro ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, e pelo futuro chefe do gabinete de Segurança, general Augusto Heleno. O governador eleito do Rio, Wilson Witzel (PSC), e o chefe da intervenção federal no estado, general Walter Braga Netto, também participaram do evento.

Futebol

Bolsonaro está avaliando assistir ao jogo Vasco X Palmeiras neste domingo (25) no estádio São Januário, na zona norte do Rio. Uma vitória garante ao time paulista seu décimo título brasileiro.

"Estou decidindo ainda. O pessoal sabe que sou palmeirense e existe uma afinidade muito grande entre as torcidas do Vasco e do Palmeiras", disse ele.

A segurança, porém, deve pesar na decisão, já que São Januário tem sido palco de diversos confrontos entre torcedores. Na quinta (22), a polícia anunciou aumento do efetivo para a partida em 60 homens, chegando a 280, diante do risco de confusão.

Folhapress