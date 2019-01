Barragem se rompe e residências são atingidas em Minas Gerais

Uma barragem da mineradora Vale rompeu a manhã desta sexta-feira (25) em Brumadinho, cidade da Grande Belo Horizonte.

O rompimento foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que enviou equipes para o local. A defesa civil também foi acionada.

O rompimento foi na região do córrego do Feijão, na altura do km 50 da rodovia MG-040.

Ainda não há informações obre a dimensão do acidente. Fotos enviadas por moradores da região aos Bombeiros mostram uma grande quantidade de lama atingindo casas.

A Vale foi procurada, mas ainda não emitiu nenhuma nota sobre o acidente.

Segundo site oficial da Vale, a chamada Barragem I - Mina Córrego do Feijão é utilizada para disposição de rejeitos da mineração.

Folhapress