Bar promete bebida grátis a cada tombo de Neymar contra a Sérvia

Um bar no Rio de Janeiro resolveu inovar na estratégia para atrair clientes para assistir ao jogo entre Brasil e Sérvia, na próxima quarta-feira (27), pela rodada decisiva da fase de grupos da Copa do Mundo. O estabelecimento prometeu uma rodada de bebida grátis a cada tombo de Neymar durante o confronto.

"A cada tombo do Neymar, serviremos uma rodada de shot por conta da casa", anunciou o bar nas redes sociais.

Esta não é a primeira vez que as quedas de Neymar viram motivo de piada nesta Copa do Mundo. Após dois jogos da seleção brasileira, diversos memes do craque caindo em campo se espalharam pela internet.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF



Mas o assunto não fica apenas na piada. O excesso de tombos do atacante nos jogos do Brasil tem causado incômodo por parte da imprensa internacional, que acusa o atacante de tentar simular faltas em campo. Por outro lado, a perseguição dos marcadores também não é pequena. Na partida de estreia, contra a Suíça, Neymar foi parado com falta em dez ocasiões - o maior número de faltas sofridas por um jogador desde a Copa de 1998.

Brasil e Sérvia se enfrentam às 15h da próxima quarta-feira (27), em Moscou. A equipe comandada por Tite joga por um empate para garantir classificação às oitavas de final.

Folhapress