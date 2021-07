Auxílio Emergencial 2021: pagamento da 3ª parcela é antecipado; confira novas datas

Os pagamentos da terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021 foram antecipados pelo governo federal. Os depósitos começam nesta sexta-feira (18), de acordo com o mês de nascimento do beneficiário, e os saques em dinheiro serão liberados a partir do dia 1º de julho. As novas datas foram anunciadas durante coletiva de imprensa realizada pela Caixa nesta terça (15).

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)



“Após termos verificado que tanto no primeiro ciclo, quanto no segundo ciclo esta antecipação funcionou muito bem, nós estamos anunciando agora a antecipação deste terceiro ciclo. Tanto para o crédito, ou seja, o depósito nas contas digitais, quanto para o saque. Nós teremos todos os depósitos desse terceiro ciclo ainda em junho”, informou o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

Neste ano, as parcelas são de R$ 250, com exceção das mulheres chefes de família que receberão R$ 375 e quem mora sozinho terá R$ 150. De acordo com a Caixa, em 2021, foram pagos R$41,6 milhões em auxílio emergencial.

Essa não é a primeira vez que o governo federal e a Caixa antecipam as datas do Auxílio Emergencial 2021. O calendário de saques da primeira parcela e o calendário completo da segunda também foram antecipados. Segundo o presidente da Caixa, o 4º ciclo para o público geral também poderá ser antecipado.

“Naturalmente o 4° ciclo será antecipado. Mantendo a mesma otimização que tivemos nós temos uma questão muito importante de acelerar o pagamento, manter a minimização de filas e aglomerações e podemos, sem dúvidas, neste quarto ciclo ter também uma antecipação”, disse.

Quem não sacou as parcelas já depositadas tem um prazo de 120 dias para fazer a retirada, caso não o faça, o dinheiro volta para o governo federal.

Bolsa Família

Para os beneficiários do Bolsa Família, não há mudança na data de pagamento. Eles continuam a receber o auxílio da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular. A terceira parcela começa a ser paga nesta quinta-feira (17), de acordo com o Número de Identificação Social (NIS).

Para quem recebe por meio da Conta Digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem e nas lotéricas de todo o país, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão. Em casos de dúvidas é possível entrar em contato pela central telefônica da Caixa no número 111 ou no site auxilio.caixa.gov.br.

Com informações da Brasil 61

