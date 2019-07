Atos a favor principalmente da Operação Lava Jato, do governo do presidente Jair Bolsonaro, do pacote anticrime apresentado pelo ministro Sergio Moro e em defesa da reforma da Previdência ocorreram neste domingo (30) em ao menos 24 estados e no Distrito Federal.

Desde o início da manhã, protestos já eram registrados nas capitais e principais cidades do interior do país, que invariavelmente contaram com o hino nacional e, em alguns casos, com orações antes ou após as manifestações.

Com roupas principalmente nas cores verde e amarela, os manifestantes portavam cartazes e faixas de apoio ao governo e ao combate à corrupção, mas também defendiam outras bandeiras.

Atos pró-Moro e Bolsonaro reúnem manifestantes em 70 cidades. (Foto: Agência Brasil)



Em Salvador, por exemplo, cartazes expostos no Farol da Barra criticavam o MBL (Movimento Brasil Livre) e propostas como a liberação do aborto.

Outro alvo presente nas manifestações foi o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, que vem publicando desde o último dia 9 mensagens trocadas pelos procuradores da força-tarefa da Lava Jato nos últimos anos.

Além de São Paulo e Rio de Janeiro, no Sudeste as manifestações ocorreram em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Em Belo Horizonte, a praça da Liberdade, tradicional reduto de manifestações, teve ato durante a manhã, assim como outras cidades do estado –Uberlândia, Uberaba e Juiz de Fora entre elas.

Já no Espírito Santo, a manifestação de mais de duas horas em Vitória contou com passeata e participação de caminhoneiros numa carreata.

No interior paulista, Campinas, Santos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e São Carlos são algumas das cidades que registraram manifestações.

Até o fim da tarde deste domingo (30), ao menos 70 municípios brasileiros tinham registrado atos.

Em Curitiba (PR), cidade-sede da Lava Jato e onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre pena na PF (Polícia Federal), a manifestação teve início na Boca Maldita na tarde deste domingo. Além da defesa de Moro, sobraram críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal) durante o ato.

Também no Sul, cidades de Santa Catarina registraram manifestações, assim como Porto Alegre (RS), que teve ato na avenida Goethe.

Já no Nordeste, uma carreata em São Luís (MA) ocorreu em entre a praça do Pescador e o palácio do governo estadual.

Em Alagoas, a manifestação em Maceió teve início de manhã e durou cerca de cinco horas, de acordo com os manifestantes e a polícia.

O ato em Natal (RN) durou três horas, só terminando às 18h, e contou com a interdição no trânsito numa avenida.

Já em Pernambuco, a avenida Boa Viagem abrigou manifestantes que se reuniram a partir das 14h e iniciaram uma passeata, que durou cerca de três horas.

Na capital de Sergipe, Aracaju, a manifestação, pequena, ocorreu na zona sul da cidade, principalmente com cartazes defendendo Bolsonaro.

Teresina foi outra capital nordestina a registrar atos, na avenida Raul Lopes, zona leste da cidade.

Em Fortaleza, um ato organizado por ao vários grupos reuniu manifestantes na praça Portugal, no entorno de um trio elétrico.

Bandeiras foram distribuídas no protesto em João Pessoa (PB), que gerou a interdição no tráfego de veículos numa avenida.

Na região Norte do Brasil, ocorreram manifestações em todos os estados. No Pará, faixas e bandeiras foram carregadas pelos participantes do ato que percorreu cerca de 1,5 quilômetro no bairro Umarizal, na capital, Belém.

As principais pautas defendidas no protesto foram a operação Lava Jato e o ministro Sergio Moro, assim como na manifestação registrada em Palmas (TO) no fim da tarde.

No Centro-Oeste, houve manifestações em Cuiabá e em Goiânia. Na capital de Goiás, o ato ocorreu em frente à unidade da PF na cidade, durante a tarde deste domingo, e contou com interdição do trecho em frente ao prédio.

