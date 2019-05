Atos pró-Bolsonaro têm volume de menções similar a atos pela educação

As manifestações pró-Bolsonaro que acontecem neste domingo (26) em várias cidades do país motivaram, até as 15h30, volume similar de menções no Twitter ao registrado no dia 15 de maio, durante os atos contra os cortes na educação.



O levantamento é da FGV-DAPP (Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas).

Foram registradas neste domingo cerca de 806 mil menções relacionadas às manifestações, contra 839 mil menções no último dia 15.

Segundo a FGV-DAPP, entretanto, esse o comparativo deve ser observado com cautela uma vez que o auge dos protestos do dia 15 aconteceu no começo da noite, enquanto as manifestações deste domingo acontecem desde a manhã em diversas cidades, como o Rio de Janeiro.

Folhapress