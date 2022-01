Aprenda Mais disponibiliza cursos gratuitos com certificado em diversas áreas

Especializações gratuitas, ofertadas totalmente on-line, estão disponíveis na plataforma Aprenda Mais, cujas inscrições estão abertas. Os cursos on-line oferecem certificado de conclusão, que pode ser adquirido ao final das aulas. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a expectativa é capacitar mais de 820 mil estudantes até 2025.

Os interessados em participar devem acessar o site da plataforma e escolher a área que desejam estudar e assim, realizar o cadastro. São mais de 100 oportunidades de capacitação profissional disponíveis no ambiente virtual, em áreas de ensino como Ambiente e Saúde; Ciências Exatas; Ciências Humanas; Desenvolvimento Educacional e Social; Gestão e Negócios; Idiomas, Línguas e Literatura; Informação e Comunicação; Segurança e Turismo.

Além desses já disponíveis na plataforma, o MEC oferece novas áreas de especialização. São elas: Artes Visuais; Agroecologia; Ética Profissional; Finanças Públicas; Gestão de Marketing; Logística; Alimentação e Nutrição no Brasil; Jogos, Brinquedos e Brincadeiras; Segurança do Trabalho; Contabilidade Comercial; Planejamento e Gestão Governamental; Produção e Industrialização de Alimentos; Segurança e Operacionalidade de Evento.

Os cursos são oferecidos no formato Massive Open Online Course (MOOC), sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O MOOC é uma modalidade de cursos que representa uma forma mais flexível e acessível de estudar.

Fruto de uma parceria entre o Ministério da Educação (MEC), a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), a plataforma tem como objetivo unificar a oferta de cursos gratuitos e on-line para que a população seja beneficiada com formações que podem acrescentar conhecimento ao currículo.

Cada formação tem uma carga horária média de 40 horas. Para ter acesso aos conteúdos é necessário realizar o cadastro, escolher qual curso quer realizar e dar início às aulas. Não há tutoria e os alunos devem atingir o aproveitamento necessário para emitir o certificado de conclusão que é reconhecido pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no