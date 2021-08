Aprenda como emitir certificado digital de vacina contra a Covid-19

Se você já se vacinou contra aCovid-19, seja com imunizante de uma ou duas doses, saiba que é possível obter um Certificado Nacional de Vacinação (CNV) específico para a doença, emitido peloMinistério da Saúde de forma eletrônica, por meio do site e do aplicativo do sistema Conecte SUS. O documento serve como comprovante legal de conclusão do sistema vacinal e pode ser útil para viajantes que planejam ir a países que permitem a entrada de brasileiros mediante a apresentação de comprovante de vacinação.



Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Segundo o Ministério da Saúde, o certificado, contudo, não tem validade internacional, ficando a critério de cada país decidir sobre sua aceitação. O mais recomendado é que quem pretende viajar para fora do Brasil consulte as informações mais atualizadas junto à embaixada do país que pretende visitar.

Veja o passo a passo para emitir o certificado nacional de vacinação contra a Covid-19

1 – acesse o site ou aplicativo Conecte SUS

2 – crie um login e senha na plataforma Gov.br – o cadastro também pode ser feito na hora pelo aplicativo.

3 – após o login, clique no ícone Cidadão, onde terá acesso a diversos serviços entre eles ao menu Vacinas, que deve constar as doses contra a Covid-19.

4 – Marque a opção Certificado de Vacinação. O sistema fornecerá então um código de 16 dígitos e um QR Code para validação do documento, que poderá ser baixado em formato PDF em três línguas: português, inglês e espanhol.

5 – No aplicativo Conecte SUS, o procedimento é similar. Uma vez instalado no celular e feito o login por meio do cadastro na plataforma Gov.br, o usuário deve clicar na opção Vacinas, que estará na página inicial. Deve-se então selecionar a vacina contra covid-19 e selecionar a opção Certificado de Vacinação. O aplicativo dá também a opção de baixar uma versão em PDF do comprovante.

